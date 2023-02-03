В ЛНР сообщили о проблемах со связью у украинских военных в Артемовске

У украинского командования отмечаются проблемы с управлением войсками. Фото: соцсети
У военнослужащих ВСУ, находящихся в Артемовске, возникли серьезные проблемы со связью. Из-за этого они не могут нормально координировать свои действия и несут потери. Такую информацию обнародовал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на осведомленные источники.
Он уточнил, что в ходе активной фазы боевых действий на пунктах управления подразделениями украинских войск все чаще стала пропадать как спутниковая, так и радиосвязь.
- В связи с этим теряется оперативное управление войсками, что в свою очередь нарушает координацию действий и приводит к росту потерь, - заявил эксперт.
По словам Марочко, отсутствие стабильной связи также негативно сказывается на психологическом состоянии рядовых и офицерского состава ВСУ, среди которых все больше растут панические настроения.
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