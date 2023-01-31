ВСУ обстрелом из HIMARS повредили в Стаханове 14 домов, здание диспансера, ЛЭП и газопровод

Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов. Фото: СЦКК ЛНР

Украинские войска обстрелом повредили 14 жилых домов в городе Стаханов в ЛНР. Об этом сообщили представители Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Они уточнили, что населенный пункт подвергся вражескому обстрелу сегодня утром. Киевские силовики вновь применили против него американскую систему залпового огня.

- В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) повреждено 14 жилых домов, помещение бывшего кожно-венерологического диспансера, линия электропередачи и газопровод, - рассказали в представительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в поврежденной обстрелом ВСУ больнице Новоайдара в ЛНР начали восстановительные работы. Собственными силами в зданиях корпусов закрыли тепловой контур.

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