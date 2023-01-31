Обстрелу подвергся Никитовский район города. Фото (архив): ДНР онлайн

Сегодня утром украинские войска нанесли новые артиллерийские удары по Горловке. Как и днем ранее, против мирных граждан применялась «натовская» артиллерия калибра 155 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что обстрелу подвергся Никитовский район города. Всего за десять минут по нему были выпущены почти с десяток крупнокалиберных снарядов.

- 07:00 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм. 07:10 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, обстрел привел в новым повреждениям жилого фонда в городе. Так, пострадали два многоквартирных дома.

- Населенный пункт Горловка (Никитовский район): ул. Черняховского, 63 - многоквартирный жилой дом; ул. Вознесенского, 3 - многоквартирный жилой дом, - проинформировали наблюдатели.

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