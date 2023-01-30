В ДНР пустили автобусы по маршруту Мариуполь - Волноваха - Ростов-на-Дону

Между городами Мариуполь, Волноваха и Ростов-на-Дону установлено ежедневное автобусное сообщение. Об этом сообщается на сайте АО «Донавтовокзал».

- Открыт новый маршрут из Ростова-на-Дону в Волноваху и обратно, - говорится в сообщении предприятия.

Из Ростова-на-Дону организовано два рейса в день. Выезжающий в 7.00 автобус делает остановки в Таганроге, Новоазовске и Мариуполе. В Волноваху (улица Центральная) прибывает в 13.30. Время в пути составляет 6 часов 30 минут, в 12.00 - с остановками в Новоазовске, Мариуполе и прибытием в Волноваху в 18.00. Время в пути - 6 часов.

В обратном направлении автобусы маршрута «Ростов-на Дону – Волноваха» едут в 16.00, совершая остановки в Мариуполе и Новоазовске. На главный автовокзал Ростова они прибывают в 21.30, находясь в пути около 5 часов 30 минут.

Отметим, что билеты можно приобрести в кассах автовокзалов или на сайте donbilet.ru.

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