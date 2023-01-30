В Донецке семья попала в ДТП: родители погибли, а двое детей травмированы

В столице ДНР семья попала в страшное ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

29 января вечером в районе шахты Абакумова, что на западе Донецка, автомобиль с семьей с маленькими детьми врезался в железобетонную опору. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Родители погибли, а двоих детей, в том числе младенца, с травмами доставили в больницу.

- До прибытия спасателей, работники скорой медицинской помощи госпитализировали двух пострадавших детей 2022 года рождения и 2017 года рождения. Спасатели Республиканского спасательного центра при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего 1998 года рождения из деформированного кузова автомобиля и передали работникам скорой (мужчина скончался в лечебном учреждении), - говорится в сообщении спасательного ведомства.

По данным МЧС, 23-летняя женщина погибла на месте. Причиной аварии стало столкновение машины с железобетонной опорой. Другие обстоятельства не уточняются.

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