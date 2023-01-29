Родион Мирошник передал в больницу Луганска аппарат для заживления ран

Родион Мирошник принес в больницу устройство «ВИТ Мобил». Фото: ТГ/Мирошник

Общественный деятель Родион Мирошник передал в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ) аппарат для заживления ран. Его приобрели на собранные неравнодушными людьми средства.

- Дорогие друзья, благодаря вам наши раненые теперь будут выздоравливать быстрее. Мы собрали необходимую сумму и купили первый из целого списка необходимых медицинских устройств. Это устройство «ВИТ Мобил» для очистки и заживления ран, - написал общественник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что аппарат позволит пациентам избежать десятков болезненных процедур.

Сбор средств для покупки подобного оборудования продолжается, перечислить их можно на счет журналиста Юлии Витязевой, реквизиты которого опубликованы в Telegram-канале Мирошника.

- Наша задача - суметь приобрести и передать 10 таких устройств. Первый уже в больнице. Но этого критически мало, поэтому обращаемся к вам за помощью. Миссия масштабная, но наши защитники должны быть здоровыми. Врачи делают все для их скорейшего возвращения в строй, но вместе с этим аппаратом процесс выздоровления будет проходить в разы быстрее, - отметил Мирошник.

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