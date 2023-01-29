В Донецке 13-летний подросток упал рукой на мину «Лепесток»

Украинские силовики обстреливают Донецк кассетными боеприпасами, начиненными минами «Лепесток». Фото МЧС ДНР

Стали известны подробности ранения в субботу, 28 января, 13-летнего подростка на украинской противопехотной мине «Лепесток». Об них сегодня ДАН сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Подросток 2009 года рождения, который в субботу днем подорвался на мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка, прооперирован, его жизни ничего не угрожает.

- Мальчик прооперирован в Республиканском травматологическом центре. С рукой у него все хорошо, ему ничего не угрожает, — констатировали в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что на мину ребенок упал рукой, но в последний момент отдернул ее и получил осколочное ранение.

Всего за прошлые сутки от украинских мин ПФМ-1 в столице Республики пострадали два человека. Еще один мужчина 1994 года рождения госпитализирован в горбольницу № 24.

Всего за истекшие сутки ВСУ 31 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 156 снарядов и ракет.

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