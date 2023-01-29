Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 января 2023 10:27

В Донецке 13-летний подросток упал рукой на мину «Лепесток»

Подорвавшийся в субботу на мине мальчик прооперирован
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Украинские силовики обстреливают Донецк кассетными боеприпасами, начиненными минами «Лепесток». Фото МЧС ДНР

Украинские силовики обстреливают Донецк кассетными боеприпасами, начиненными минами «Лепесток». Фото МЧС ДНР

Стали известны подробности ранения в субботу, 28 января, 13-летнего подростка на украинской противопехотной мине «Лепесток». Об них сегодня ДАН сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Подросток 2009 года рождения, который в субботу днем подорвался на мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка, прооперирован, его жизни ничего не угрожает.

- Мальчик прооперирован в Республиканском травматологическом центре. С рукой у него все хорошо, ему ничего не угрожает, — констатировали в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что на мину ребенок упал рукой, но в последний момент отдернул ее и получил осколочное ранение.

Всего за прошлые сутки от украинских мин ПФМ-1 в столице Республики пострадали два человека. Еще один мужчина 1994 года рождения госпитализирован в горбольницу № 24.

Всего за истекшие сутки ВСУ 31 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 156 снарядов и ракет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Намеренный удар из РСЗО «HIMARS»: украинские боевики обстреляли больницу в Новоайдаре, погибли 14 мирных жителей

Еще 24 человека получили ранения (подробнее)