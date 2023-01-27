В Мариуполе появился стационарный интернет

У жителей начал работать домашний интернет Фото: Анастасия ОСИПОВА

В ДНР начали подключать к домашнему интернету жителей освобожденных территорий. Об этом сообщил на брифинге в ДАН заместитель директора государственного предприятия «Республиканский оператор связи» Владислав Трунов.

Он уточнил, что данная услуга уже появилась в Мариуполе, где к стационарному интернету был подключен первый физический пользователь.

- Работы по подключению на освобожденных территориях физических лиц активно начаты в 2023 году, так в январе 2023 года к услуге домашнего интернета от ГУП ДНР «РОС» подключен первый физический пользователь, - заявил Трунов.

Он также отметил, что в прошлом году в освобожденных районах к стационарному интернету подключили социальные, коммунальные и государственные учреждения. В том же Мариуполе насчитывается уже 200 таких абонентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР готовы к запуску связи стандарта 5G. Республиканский оператор рассказал про внедрение сетей беспроводной связи пятого поколения.

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