В ДНР готовы к запуску связи стандарта 5G

Технически «Феникс» готов обслуживать сеть такого формата
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ДНР готовы к запуску связи формата 5G. Об этом на брифинге в ДАН заявил замдиректора государственного предприятия «Республиканский оператор связи» Владислав Трунов.
Он отметил, что пробные запуски уже были произведены специалистами в прошлом году, и технически «Феникс» готов обслуживать сеть такого формата.
- За 2022 год техническими специалистами предприятия был запущен первый стенд стандарта 5G. Мы сейчас не можем говорить о коммерческом вводе в эксплуатацию этого стандарта, но при наличии соответствующих ресурсов технически оператор готов к такому развитию событий, - заявил он.
Тем временем уже порядка 71 процента освобожденных территорий Республики покрыты связью стандарта 2G.
- То есть абонентам на данных территориях доступны сервисы голосовой связи - возможность принимать и совершать звонки, получать и отправлять короткие смс, - пояснил Трунов.
Сейчас в освобожденных населенных пунктах запущены в работу около 300 базовых станций, свыше половины из них развернуты в Мариуполе.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
В ЛНР предупредили абонентов о возможных сложностях при попытке дозвониться на номера операторов ДНР с 1 февраля
Жителям напомнили про необходимость осуществлять звонки в новом формате (подробнее)