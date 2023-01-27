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НовостиОбщество27 января 2023 11:14

В ДНР готовы к запуску связи стандарта 5G

Республиканский оператор рассказал про внедрение сетей беспроводной связи пятого поколения
Ирина ДМИТРИЕВА
Технически «Феникс» готов обслуживать сеть такого формата

Технически «Феникс» готов обслуживать сеть такого формата

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ДНР готовы к запуску связи формата 5G. Об этом на брифинге в ДАН заявил замдиректора государственного предприятия «Республиканский оператор связи» Владислав Трунов.

Он отметил, что пробные запуски уже были произведены специалистами в прошлом году, и технически «Феникс» готов обслуживать сеть такого формата.

- За 2022 год техническими специалистами предприятия был запущен первый стенд стандарта 5G. Мы сейчас не можем говорить о коммерческом вводе в эксплуатацию этого стандарта, но при наличии соответствующих ресурсов технически оператор готов к такому развитию событий, - заявил он.

Тем временем уже порядка 71 процента освобожденных территорий Республики покрыты связью стандарта 2G.

- То есть абонентам на данных территориях доступны сервисы голосовой связи - возможность принимать и совершать звонки, получать и отправлять короткие смс, - пояснил Трунов.

Сейчас в освобожденных населенных пунктах запущены в работу около 300 базовых станций, свыше половины из них развернуты в Мариуполе.

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