В ДНР и ЛНР начнут выплачивать пособия, которые раньше не предусматривались

Определены правила назначения нового вида детских пособий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой и Луганской Народных Республиках начнут выплачивать пособия, которые раньше не предусматривались. Соответствующий законопроект подготовили на федеральном уровне.

По словам главы Правительства РФ Михаила Мишустина, новые российские субъекты также включат в систему обязательного социального страхования, что гарантирует местным жителям оплату больничных.

- В документе определены и правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, которое раньше не предусматривалось в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, - отметил он.

Сообщается также, что компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях теперь тоже будут начислять на этих территориях по российским нормам.

Напомним, Правительство РФ подготовило законопроект о назначении пенсий в новых регионах. С 1 марта в Донецкой и Луганской Народных Республиках пенсионные выплаты жителям будут назначаться согласно российскому законодательству.

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