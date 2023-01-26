В ЛНР задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге дома и гибели пожилой женщины в Ирмино

Преступники пытались сбыть украденное, но были пойманы с поличным
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Луганской Народной Республике правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге частного дома в Ирмино. От огня там погибла пожилая женщина. Об этом заявили в пресс-службе МВД ЛНР.
Ранее в ведомстве сообщили, что 21 января в Ирмино неизвестные подожгли дом. Огонь уничтожил всю мебель и личные вещи, а на месте пожара был обнаружен труп хозяйки 1948 года рождения.
После проведения розыскных мероприятий правоохранители установили, что двое жителей города 1995 и 1979 годов рождения после совместного распития алкоголя решили «обчистить» дом пенсионерки. Оказавшись на месте, принялись женщине угрожать. У той случился инсульт.
- После этого ее задушили, - рассказали в полиции.
Похитив из дома бытовую технику, мужчины облили его зажигательной смесью и подожгли. После чего собирались продать украденное, но были пойманы с поличным. Как оказалось, оба подозреваемых уже ранее привлекались к ответственности: один за кражи и грабежи, а другой - за убийство.
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