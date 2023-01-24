В Волновахе по горячим следам раскрыли убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волновахе оперативники в течение нескольких часов задержали 72-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своего товарища. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Волновахского райотдела МВД ДНР.

О смерти мужчины 1952 г.р. на пульт дежурной части сообщили врачи скорой. На теле убитого выявлены многочисленные ножевые ранения.

- Установлено, что два пенсионера совместно распивали спиртные напитки. За столом между собутыльниками возникла ссора, во время которой подозреваемый схватил кухонный нож и нанес товарищу множественные колото-резанные раны в область шеи и груди, - говорится в распространенном пресс-центром МВД сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»). Ее санкция предусматривает максимальное наказание заключением в тюрьму на 15 лет.

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