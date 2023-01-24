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Общество24 января 2023 8:00

Новым мэром Мариуполя назначен Олег Моргун: Что о нем известно

Прежде Олег Валериевич возглавлял администрацию Новоазовского района
Ирина ДМИТРИЕВА
Олег Моргун сменил на посту прежнего мэра Мариуполя Константина Иващенко

Олег Моргун сменил на посту прежнего мэра Мариуполя Константина Иващенко

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Мариуполе произошла смена руководства - прежнего главу администрации Константина Иващенко сменил на посту Олег Моргун. Соответствующие указы были подписаны врио Главы ДНР Денисом Пушилиным и датированы 22 и 23 января.

- Освободить Иващенко Константина Владимировича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя, - сказано в одном из опубликованных документов.

Новым мэром Мариуполя был назначен Олег Моргун, прежде возглавлявший администрацию Новоазовского района в ДНР.

- Назначить Моргуна Олега Валериевича главой администрации города Мариуполя, - говорится в другом указе.

На его место, соответственно, пришел Василий Овчаров, ранее возглавлявший районное управление финансов.

В Мариуполе произошла смена руководства

В Мариуполе произошла смена руководства

Фото: Александр КОЦ

Напомним, ранее Олег Моргун в беседе с «Комсомолкой» отмечал, что власти Донецкой Народной Республики работают над развитием Азовского побережья.

По мнению экс-главы Новоазовского района, необходимо развивать прибрежные поселки. Он также рассказал про особенности курортного сезона в ДНР и планах по благоустройству Седово и других поселков вблизи моря.

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