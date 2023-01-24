Новым мэром Мариуполя назначен Олег Моргун: Что о нем известно

Олег Моргун сменил на посту прежнего мэра Мариуполя Константина Иващенко
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В Мариуполе произошла смена руководства - прежнего главу администрации Константина Иващенко сменил на посту Олег Моргун. Соответствующие указы были подписаны врио Главы ДНР Денисом Пушилиным и датированы 22 и 23 января.
- Освободить Иващенко Константина Владимировича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя, - сказано в одном из опубликованных документов.
Новым мэром Мариуполя был назначен Олег Моргун, прежде возглавлявший администрацию Новоазовского района в ДНР.
- Назначить Моргуна Олега Валериевича главой администрации города Мариуполя, - говорится в другом указе.
На его место, соответственно, пришел Василий Овчаров, ранее возглавлявший районное управление финансов.
В Мариуполе произошла смена руководства
Фото: Александр КОЦ
Напомним, ранее Олег Моргун в беседе с «Комсомолкой» отмечал, что власти Донецкой Народной Республики работают над развитием Азовского побережья.
По мнению экс-главы Новоазовского района, необходимо развивать прибрежные поселки. Он также рассказал про особенности курортного сезона в ДНР и планах по благоустройству Седово и других поселков вблизи моря.
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