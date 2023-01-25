«Народный Фронт» доставил очередную партию теплых вещей и буржуек защитникам Горловки

«Народный Фронт» доставил помощь защитникам Горловки. Фото: Скриншот с видео УНМ ДНР

Сегодня, 25 января, «Народный Фронт» доставил шестьсот комплектов теплых вещей, а также полевые печи и карематы для военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- В рамках проекта #Мывместе бойцам привезли медикаменты и особо приятный сюрприз - письма от детей различных регионов России, - рассказал заместитель руководителя регионального исполкома «Народный Фронт» Республики Сергей Самохин.

Огромное спасибо от лица всех бойцов жителям России сказал военнослужащий корпуса с позывным «Топаз».

Общероссийское общественное движение «Народный Фронт» систематически поддерживает бойцов Первого армейского корпуса ДНР. Ранее сообщалось, что семь участников СВО, которые были тяжелоранены, получили протезы от Народного фронта и теперь смогут вернутся к полноценной жизни, а кто-то по своему желанию снова отправится на службу.

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