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НовостиПолитика25 января 2023 14:45

Горловка со светом! Специалисты вернули горожанам электричество менее чем за час

У горловчан не было света из-за артудара украинских боевиков
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Энергетики вернули горожанам свет менее чем за час. Фото: Минугля ДНР

Энергетики вернули горожанам свет менее чем за час. Фото: Минугля ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что электроснабжение Горловки, прерванное обстрелом украинских боевиков, восстановлено.

- В результате обстрелов украинских боевиков значительная часть Горловки была обесточена. Энергетикам удалось переподключиться на другую линию, и почти по всему городу подача электроэнергии возобновлена. Ситуацию держим на контроле, - проинформировал руководитель Республики.

По сообщению Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, противник выпустил по городу в общей сложности двенадцать снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО) со стороны Дзержинска.

Тем временем, глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что в результате обстрела горловского поселка Садовод ранения получили две мирные жительницы. Их анкетные данные устанавливают.

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