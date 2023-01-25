В Торезе в полицейском участке водитель пытался съесть протокол

Полицейские столкнулись с нестандартной ситуацией. Фото: МВД ДНР

Каким было удивление полицейских, когда явившийся к ним в горотдел правонарушитель, попытался съесть составленный на него накануне протокол. Водитель не сообразил, что на принтере напечатать точно такой проще простого.

Полицейские привлекли к ответственности 54-летнего мужчину, который таким образом пытался избежать наказания за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Во время оглашения содержания административного протокола правонарушитель… вырвал документ из рук сотрудника Госавтоинспекции и… попытался съесть его. Полицейский потребовал от мужчины прекратить, но тот не реагировал, а потом хотел сбежать.

- За совершение правонарушения фигуранту грозит наказание в виде штрафа в размере от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов,- сообщил заместитель начальника СУИП Торезского ГО МВД ДНР Андрей Шишков.

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