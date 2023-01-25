Система здравоохранения ДНР полностью перейдет на обязательное медицинское страхование уже в следующем году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Система обязательного медицинского страхования полностью начнет действовать в ДНР с 2024 года, она позволит увеличить число бесплатных для пациентов медицинских услуг и препаратов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на министра здравоохранения Республики Дмитрия Гарцева.

- Сейчас основная задача - переход на программу государственных гарантий, ее формирование, подготовка к обязательному медицинскому страхованию. Фонд создан, уже нужно начать выдачу полисов, застраховать людей и готовиться к 2024 году полностью запустить ОМС, - сказал Дмитрий Гарцев. - Объем оказанной помощи и объем лекарственного обеспечения (бесплатного для пациентов) значительно вырастет, когда будет сформирована и внедрена программа государственных гарантий и бесплатного оказания медицинской помощи. С полисом ОМС вся помощь будет оказываться бесплатно.

ОМС - вид социального страхования, который гарантирует получение квалифицированной помощи на бесплатной основе при страховом случае. Страхователь сможет пройти осмотр, проконсультироваться у специалиста в тех медицинских организациях, которые вошли в систему ОМС. Незастрахованное лицо может претендовать только на экстренную медпомощь.

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