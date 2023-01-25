В Мариуполе к отоплению подключили больше 1 300 объектов города

Заседание штаба по восстановлению Мариуполя. Фото: Телеграм председателя Правительства

Более 1300 объектов Мариуполя подключены к системе централизованного отопления. Об этом сегодня по итогам заседания штаба по восстановлению морской столицы ДНР сообщил председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

- На сегодня к отоплению подключено уже более 1300 объектов. Работы продолжаются. Поставили задачу администрации города начать работу по подготовке к отопительному сезону 2023–2024 года. Нам необходимо уже весной-летом видеть полную картину, и иметь план действий, - рассказал Виталий Хоценко.

При этом он добавил, что по поручению заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина продолжаются восстановительные работы в историческом центре города - активно ремонтируют здания, налаживают тепло- и газоснабжение.

- Еще один важный вопрос - улучшение связи в Мариуполе. Уже подключено более 170 базовых станций, еще около 20 подключим в ближайшее время. Видна динамика по подключению к скоростному интернету, которым пользуются уже более 20 тысяч абонентов, - сказал Хоценко.

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