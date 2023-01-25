Представители Белоруссии привезли в ДНР 12 тонн обоев для восстановительных работ

Чрезвычайный и Полномочный Посол ДНР в России Ольга Макеева встретилась с представителями белорусского государственного холдинга

Сегодня, 25 января, Чрезвычайный и Полномочный Посол ДНР в России Ольга Макеева поблагодарила друзей из дружественной Беларуси за помощь, безвозмездно оказанную жителям Донецкой Народной Республики.

- Белорусская сторона привезла в ДНР гуманитарный груз - 12 тонн обоев – 14 000 рулонов высококачественной продукции, которая будет использована для восстановительных и ремонтных работ в Новоазовском районе, южных городах, пострадавших от обстрелов, - рассказала чрезвычайный и полномочный посол Республики в РФ Ольга Макеева.

На встрече были затронуты и вопросы промышленного потенциала ДНР, гуманитарная ситуация в освобожденных городах, дальнейшие планы по поддержке Республики.

Представители Беларуси отметили привлекательность рынков Республики для их продукции, а также выразили готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество после наступления в Донбассе победного мира.

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