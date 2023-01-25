Создание планов восстановления и развития поселков Старобешевского района ДНР запланировано на этот год

Благоустроить Старобешевский район помогут буряты. Фото: Администрация района

Разработка документов территориального планирования и мастер-планов населенных пунктов Старобешевского района включена в программу восстановления и развития муниципалитета на этот год. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу администрации района.

Ранее сообщалось, что в программу восстановления района на 2023 год вошли почти 100 объектов, в их числе: больницы, школы, детсады, учреждения культуры и спорта, коммунальные сети. На эти цели планируется направить порядка 945 миллионов рублей. Реализовать программу поможет Республика Бурятия.

Бурятия весной прошлого года взяла шефство над Старобешевским районом. За это время ему переданы десятки тонн гумпомощи, учебная и методическая литература, компьютеры для школ и детсадов, школьные автобусы, самосвал, грузовик с краном, спортинвентарь, новогодние подарки для детей, оборудование для энергетиков. При помощи региона-шефа проведены ремонты дорог, детсадов, школ и жилых домов.

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