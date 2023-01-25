Что построят и восстановят в ДНР в 2023-2025 годы

Запланируют больше десяти тысяч мероприятий. Фото: Телеграм Хоценко о важном

В Донецкой Народной Республике в рамках поручений заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина формируется программа строительства и восстановления объектов на 2023-2025 годы. Об этом в телеграм-канале сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко.

- Программа включит в себя более десяти тысяч мероприятий. Это строительно-монтажные и проектные работы, а также меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено или повреждено в результате боевых действий.

У нашего региона существует большая потребность в строительстве многоквартирных жилых домов с целью предоставления компенсационного жилья нашим жителям, которые лишились крова в результате агрессии со стороны Украины, - рассказал Хоценко.

На сегодня благодаря Правительству РФ в Республике уже построено 23 многоквартирных дома, строительство еще 16 зданий продолжается.

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