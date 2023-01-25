Что построят и восстановят в ДНР в 2023-2025 годы

Запланируют больше десяти тысяч мероприятий. Фото: Телеграм Хоценко о важном
В Донецкой Народной Республике в рамках поручений заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина формируется программа строительства и восстановления объектов на 2023-2025 годы. Об этом в телеграм-канале сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко.
- Программа включит в себя более десяти тысяч мероприятий. Это строительно-монтажные и проектные работы, а также меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено или повреждено в результате боевых действий.
У нашего региона существует большая потребность в строительстве многоквартирных жилых домов с целью предоставления компенсационного жилья нашим жителям, которые лишились крова в результате агрессии со стороны Украины, - рассказал Хоценко.
На сегодня благодаря Правительству РФ в Республике уже построено 23 многоквартирных дома, строительство еще 16 зданий продолжается.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Не забудем, не простим»: Люди пишут письма погибшим детям Донбасса
С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли больше 200 детей, тысячи – ранены (подробнее)