Денис Пушилин заявил о продвижении российских сил в Артемовске

Вооруженные Силы России занимают новые позиции в кварталах Артемовска. Об этом сегодня заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в кулуарах церемонии открытия 2-го полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. ДНР».

- В Артемовске продолжаются достаточно жесткие боевые действия. Подразделения, в частности «Вагнера», в самом Артемовске продвигаются. Бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно еще удерживались противником, - цитирует Дениса Пушилина агентство ТАСС.

Артемовск - крупный районный центр и укрепрайон вооруженных формирований Украины севернее Горловки. Город оккупирован с 2014 г.

Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются несколько месяцев. Украинская армия, по заявлениям западных военных экспертов и политических деятелей, несет большие потери.

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