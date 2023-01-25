В ДНР артиллерия 3-й бригады поразила укрытия украинских боевиков

Бойцы ДНР ведут прицельный огонь. Фото: Скриншот с видео УНМ ДНР

Оператор беспилотника 3-й бригады Народной милиции ДНР своевременно обнаружил перемещение и места дислокации украинских боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции Республики.

За прошедшие сутки украинские боевики 14 раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 66 снарядов. На донецком направлении противник совершил 5 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - 6 обстрелов из артиллерии 155 мм. На иловайском - 2 обстрела из РСЗО «Himars». И на волновахском - 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

- Под вражеским огнем оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Александровка, Владимировка и Иловайск, - говорится в сводке.

Один мирный житель погиб (Александровка), еще пятеро (Иловайск, Владимировка) – ранены. Повреждены четырнадцать домов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Владимировке и Александровке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

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