Денис Пушилин поздравил «Молодую Республику» с восьмилетием

Сегодня праздник российского студенчества. Руководитель Республики поздравил всех, кто покоряет в вузах вершины знаний

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил активистов общественной организации «Молодая Республика» с восьмилетием со дня создания.

- Благодарю каждого активиста, который остался верен своей стране, который добровольно ушел на фронт или был мобилизован, который доставляет гуманитарную помощь или проводит волонтерские акции в своем городе. Спасибо вам. Я говорил, что вы не подведете. И вы не подвели, - говорится в поздравлении.

На сегодня «Молодая Республика» - самая многочисленная молодежная организация в ДНР, объединившая более 9000 активных ребят со всех городов Республики. С первых дней специальной военной операции команда «Молодой Республики» оказывала помощь пострадавшим жителям освобожденных территорий, активисты работали в пунктах временного размещения граждан, помогали в поиске пропавших родственников, работали в кол-центрах и сдавали кровь для раненых.

Также Денис Пушилин напомнил о важном событии. В 2022 году на базе организации открылось региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России».

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