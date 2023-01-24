Большая стройка в Мариуполе: Как выглядят новые жилые комплексы в морской столице ДНР

На фото жилкомплекс на въезде в город по проспекту Ленина
Фото: Александр ИВАНОВ
Первая стройка и теперь изюминка Мариуполя – микрорайон Невский площадью 115 гектаров в Октябрьском районе. Еще летом здесь было чистое поле, теперь 12 готовых домов на две с половиной тысячи человек, спортивный центр, центр МЧС. Начат второй этап стройки - возведение девятиэтажек, школ, детского сада. Микрорайон действительно несет с собой какой-то неуловимый дух Невы и Ленинграда.
Микрорайон Невский
Фото: Александр ИВАНОВ
Микрорайон Невский
Фото: Александр ИВАНОВ
На въезде в город со стороны аэропорта, по другую сторону проспекта Ленина расположился еще один жилкомплекс, пока безымянный. Включает в себя один пятиэтажный дом и три девятиэтажных, в которые уже полным ходом идет заселение жителей города. Строятся еще четыре дома.
Жилкомплекс на въезде в город по проспекту Ленина
Фото: Александр ИВАНОВ
Жилкомплекс по улице Иртышской раскинулся на территории печально известного большим количеством разбитых домов микрорайона Черемушки, что в Приморском районе. Сейчас новоселье проходит в пяти домах, еще три полностью готовы снаружи, два достраиваются. А 20 января здесь подключили первого абонента к услугам домашнего интернета «Феникс». В конечном варианте в этом комплексе будет два пятиэтажных и восемь девятиэтажных домов на 833 квартиры.
Жилкомплекс на улице Иртышской
Фото: Александр ИВАНОВ
Жилкомплекс на улице Иртышской
Фото: Александр ИВАНОВ
Жилкомплекс на улице Артема в центральной исторической части города – всего четыре трехэтажных дома, внешние работы полностью завершены, подходят к концу внутренние отделочные работы. В ближайшее время будет сдача заказчику.
Жилкомплекс на улице Артема
Фото: Александр ИВАНОВ
Жилкомплекс на улице Артема
Фото: Александр ИВАНОВ
Жилкомплекс на улице Артема
Фото: Александр ИВАНОВ
Жилкомплекс на бульваре Шевченко (жмр Кировский) – аналогичные трехэтажки в количестве трех штук. Степень готовности та же.
Жилкомплекс на бульваре Шевченко
Фото: Александр ИВАНОВ
Жилкомплекс на улице Семененко (23 жмр) – три красавца девятиэтажных дома. Степень готовности – остаток внутренних отделочных работ, подвод коммуникаций.
Жилкомплекс на улице Семененко
Фото: Александр ИВАНОВ
Жилкомплекс на улице Семененко
Фото: Александр ИВАНОВ
Жилкомплекс на улице Семененко
Фото: Александр ИВАНОВ
Жилой комплекс из трех домов в Ильичевском районе города – улица Покрышкина. Завершены все внешние и частично внутренние работы первого девятиэтажного дома. Готовятся места под закладку еще двух новостроек.
Дом жилкомплекса на улице Покышкина
Фото: Александр ИВАНОВ
Жилкомплекс в Приморском районе на улице Черноморской – построен первый из четырех девятиэтажных домов. Площадь застройки 802 метра квадратных. В остатке – часть внутренних отделочных работ.
Дом жилкомплекса на улице Черноморская
Фото: Александр ИВАНОВ
На данный момент идет постройка еще двух жилкомплексов в Октябрьском районе, степень завершения – возведение очередных этажей. Так же повсеместно подготавливаются площадки (на месте снесенных домов) для заложения новых строек.
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