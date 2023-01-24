Большая стройка в Мариуполе: Как выглядят новые жилые комплексы в морской столице ДНР

На фото жилкомплекс на въезде в город по проспекту Ленина Фото: Александр ИВАНОВ

Первая стройка и теперь изюминка Мариуполя – микрорайон Невский площадью 115 гектаров в Октябрьском районе. Еще летом здесь было чистое поле, теперь 12 готовых домов на две с половиной тысячи человек, спортивный центр, центр МЧС. Начат второй этап стройки - возведение девятиэтажек, школ, детского сада. Микрорайон действительно несет с собой какой-то неуловимый дух Невы и Ленинграда.

Микрорайон Невский Фото: Александр ИВАНОВ

Микрорайон Невский Фото: Александр ИВАНОВ

На въезде в город со стороны аэропорта, по другую сторону проспекта Ленина расположился еще один жилкомплекс, пока безымянный. Включает в себя один пятиэтажный дом и три девятиэтажных, в которые уже полным ходом идет заселение жителей города. Строятся еще четыре дома.

Жилкомплекс на въезде в город по проспекту Ленина Фото: Александр ИВАНОВ

Жилкомплекс по улице Иртышской раскинулся на территории печально известного большим количеством разбитых домов микрорайона Черемушки, что в Приморском районе. Сейчас новоселье проходит в пяти домах, еще три полностью готовы снаружи, два достраиваются. А 20 января здесь подключили первого абонента к услугам домашнего интернета «Феникс». В конечном варианте в этом комплексе будет два пятиэтажных и восемь девятиэтажных домов на 833 квартиры.

Жилкомплекс на улице Иртышской Фото: Александр ИВАНОВ

Жилкомплекс на улице Иртышской Фото: Александр ИВАНОВ

Жилкомплекс на улице Артема в центральной исторической части города – всего четыре трехэтажных дома, внешние работы полностью завершены, подходят к концу внутренние отделочные работы. В ближайшее время будет сдача заказчику.

Жилкомплекс на улице Артема Фото: Александр ИВАНОВ

Жилкомплекс на улице Артема Фото: Александр ИВАНОВ

Жилкомплекс на улице Артема Фото: Александр ИВАНОВ

Жилкомплекс на бульваре Шевченко (жмр Кировский) – аналогичные трехэтажки в количестве трех штук. Степень готовности та же.

Жилкомплекс на бульваре Шевченко Фото: Александр ИВАНОВ

Жилкомплекс на улице Семененко (23 жмр) – три красавца девятиэтажных дома. Степень готовности – остаток внутренних отделочных работ, подвод коммуникаций.

Жилкомплекс на улице Семененко Фото: Александр ИВАНОВ

Жилкомплекс на улице Семененко Фото: Александр ИВАНОВ

Жилкомплекс на улице Семененко Фото: Александр ИВАНОВ

Жилой комплекс из трех домов в Ильичевском районе города – улица Покрышкина. Завершены все внешние и частично внутренние работы первого девятиэтажного дома. Готовятся места под закладку еще двух новостроек.

Дом жилкомплекса на улице Покышкина Фото: Александр ИВАНОВ

Жилкомплекс в Приморском районе на улице Черноморской – построен первый из четырех девятиэтажных домов. Площадь застройки 802 метра квадратных. В остатке – часть внутренних отделочных работ.

Дом жилкомплекса на улице Черноморская Фото: Александр ИВАНОВ

На данный момент идет постройка еще двух жилкомплексов в Октябрьском районе, степень завершения – возведение очередных этажей. Так же повсеместно подготавливаются площадки (на месте снесенных домов) для заложения новых строек.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасительные артерии: К 1 апреля в ДНР запустят две ветки водовода из реки Дон

Строительные работы ведутся круглосуточно (подробнее)