Спасительные артерии: К 1 апреля в ДНР запустят две ветки водовода из реки Дон

Денис Пушилин пообщался со строителями. Фото: ТГ/Пушилин

Полным ходом идет строительство водовода из Ростовской области в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин, который сегодня пообщался со строителями.

Денис Пушилин пообщался со строителями. Фото: ТГ/Пушилин

- Спросил, как продвигаются, ответили, что успевают. Они работают круглосуточно, в любую погоду, чтобы к 1 апреля запустить две ветки - каждая почти по 200 км, - которые соединят реку Дон и канал «Северский Донец - Донбасс», - рассказал он.

По словам Дениса Пушилина, это действительно спасительные для Республики артерии. Их запуск позволит расширить график подачи воды населению и улучшить ее напор.

Со строительством нового водовода проблема с водоснабжением ДНР полностью не уйдет, ведь еще нужно будет решить вопрос ветхости водопроводных сетей. Однако не будь этого строительства, график подачи воды в Республике пришлось бы еще больше ужесточить.

- Без преувеличения, это спасительные артерии, - подчеркнул Денис Пушилин.

Денис Пушилин пообщался со строителями. Фото: ТГ/Пушилин

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР хотят наладить круглосуточное водоснабжение во всех городах и поселках. Денис Пушилин возлагает большие надежды на новый водоканал из реки Дон. Он сообщил, что в течение первого полугодия 2023 года этот грандиознейший проект должен быть реализован.

- Моя мечта, пока это мечта, но я уверен, что мы ее добьемся, - чтобы у нас было круглосуточное водоснабжение по всем нашим населенным пунктам. Это правильно, будем прилагать все усилия, - заверил он.

Отметим, что с активизацией боевых действий украинская сторона прекратила поставку воды в ДНР по главному источнику водоснабжения - каналу Северский Донец-Донбасс. Жители городов вот уже несколько месяцев испытывают большие трудности из-за отсутствия воды. Из-за ее дефицита возникли и проблемы с отоплением.

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