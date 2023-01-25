«Познакомитесь с системой Станиславского»: Для школьников состоится открытый урок «Жизнь в искусстве»

Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова пригласила школьников на открытый урок «Жизнь в искусстве». Фото: Минобрнауки Республики

Открытый урок для школьников «Жизнь в искусстве» состоится в четверг, 26 января. Начало – в 12:00 (МСК). Об этом сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

Урок «Жизнь в искусстве» можно посетить на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и по ссылке в официальных сообществах Института воспитания и Министерства просвещения РФ во ВКонтакте.

В честь 160-летия со дня рождения советского режиссера и театрального деятеля Константина Станиславского ведущая София Хоменко, корреспонденты и гости Урока расскажут:

- Почему благодаря Константину Станиславскому изменилась театральная система?

- Какие новшества были введены в театре до того, как он приобрёл современный вид?

- Какая настоящая фамилия Константина Станиславского, и для чего он взял псевдоним?

- В онлайн-путешествии вы посетите Московский художественный театр имени А.П. Чехова, музей Московского художественного академического театра и дом Константина Сергеевича, где он жил и работал. Вы познакомитесь с системой Станиславского, узнаете, как работает школьная творческая мастерская и как принципы Станиславского делают спектакли успешными. Присоединяйтесь, будет интересно! – пригласила Ольга Павловна.

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