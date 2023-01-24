В ДНР заявили, что предложение Украины заключить «пакт о ненападении» с Белоруссией продиктовано ее желанием подготовиться к боям

Денис Пушилин напомнил о сути стратегии киевского режима на примере Минских соглашений. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Предложение Украины заключить «пакт о ненападении» с Белоруссией продиктовано ее желанием выиграть время и подготовиться к боевым действиям. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что это предложение Киев пытается выдать за свое миролюбие. Однако всю суть подобной стратегии украинская сторона уже показала ранее на примере Минских соглашений.

- Весь мир убедился после откровений известных политиков - Олланда и Меркель, что договоренности заключались не с целью их выполнить, а чтобы выиграть время и накачать Украину оружием, - напомнил Пушилин.

По словам лидера ДНР, ложь - вот имя нынешней квазигосударственной «стратегии» Украины.

- Об этом стоит помнить всегда, когда речь идет о ее преступной власти и тех, кто за ней стоит, - подчеркнул он.

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