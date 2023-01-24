У ВСУ осталась только одна дорога в Артемовск

О состоянии дел на фронте рассказал Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Для украинских войск осталась только одна дорога в Артемовск, остальные отрезаны. Об этом заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Здесь, конечно, надо аккуратно говорить, мы это больше можем черпать из украинских ресурсов… Согласно их утверждениям, осталась уже только одна дорога, которая позволяет относительно безопасно попасть в Артемовск, - заявил он, отметив, что остальные пути в город были окончательно перерезаны после освобождения российскими войсками расположенного рядом Соледара.

Отметим, ранее Денис Пушилин рассказал о продвижении российских подразделений по всем направлениям и занятии важных стратегических высот возле Клещеевки и на юге от Артемовска.

По словам Пушилина, ВСУ массово перебрасывают подкрепления в этот район, как и в окрестности Марьинки. В самом Артемовске сейчас уже усиливаются бои, украинские войска сопротивляются, и нет никаких предпосылок для того, что они сдаются, отступают или складывают оружие.

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