В ДНР заявили об освобождении Краснопольевки и Двуречья

Русский освободительный марш продолжается. Фото: Штаб ТерО

Вооруженные силы Российской Федерации освободили два населенных пункта, которые находятся под Артемовском. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку. Войска продолжают наступление по нескольким направлениям — отметили в Штабе.

Напомним, что ранее в Донецкой Народной Республике сообщили об освобождении населенного пункта Подгорное, которое находится между Артемовском и Соледаром. В этом поселке до войны проживало порядка 200 человек. Через Подгорное проходит трасса на Славянск и Изюм. Врио Главы ДНР добавил, что сейчас улучшены возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это дает выход на плацдарм Краматорского, Славянского направления. Ранее в Республике заявили о полном освобождении Соледара.

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