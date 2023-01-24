В ДНР откроют два новых КПП на админгранице с Ростовской областью

Пропускную способность контрольно-пропускных пунктов расширят Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР планируют открыть два новых контрольно-пропускных пункта на административной границе с Ростовской областью. Также будет расширен уже имеющийся КПП «Успенка». Об этом сообщил в эфире одного из российских телеканалов врио Главы Республики Денис Пушилин.

- «Успенку» планируем расширять практически в два раза за счет старого терминала. Что касается пешеходного перехода - там планируем поставить терминал для сканера, чтобы люди могли быстро и не под открытым небом проходить. Плюс еще между Новоазовском и «Успенкой» планируем два новых КПП с подводом дороги, - заявил он.

По словам Пушилина, это позволит значительно разгрузить имеющиеся КПП и, в том числе, повлиять на цены внутри Республики, так как из-за простоя фур с продовольственными товарами резко растет стоимость продукции.

- Цена на перевозку в наш регион по сути в 2-2,5 раза выше, чем в любой другой соседний регион, - отметил он, заявив, что также рассматривается вопрос о выделении отдельных линий для провоза продуктов питания на пунктах пропуска.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Пункты пропуска на границе ДНР и Ростовской области расширят вместе с дорогами

Обновление ждет федеральные участки трасс, которые связывают Республику с другими регионами России (подробнее)