В ДНР с начала года обезвредили около 1800 взрывоопасных предметов

Из недавних случаев - выезд на вызов, поступивший от жительницы Кировского района Донецка. Фото: МЧС ДНР

Разминирование территорий по-прежнему остается приоритетной задачей для Донбасса. Саперы ежедневно выезжают на места обстрелов и обследуют местность на предмет неразорвавшихся снарядов и мин. Обнаруженные боеприпасы они вывозят на подрывную площадку для последующего уничтожения. Об этом рассказали в МЧС ДНР.

Там уточнили, что только с начала текущего года уже обезвредили около 1800 взрывоопасных предметов на территории Республики. Из недавних случаев - выезд на вызов, поступивший от жительницы Кировского района Донецка.

После очередного обстрела ВСУ хозяйка обнаружила в огороде взрывоопасный предмет и сразу же набрала на телефоне «101». На место прибыл отряд пиротехников, которые подтвердили, что в частном секторе лежит артиллерийский снаряд. Его транспортировали и подорвали.

- Мы решили, что нужно бить тревогу, потому что сами не знаем, что это такое в огороде. Вызвали полицию и МЧС, - объяснила хозяйка дома Татьяна Трофимовна.

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