В Кировском районе Донецка обнаружили украинскую мину «Лепесток»

«Лепесток» — мина нажимного действия, но может сдетонировать даже при малейшем сдвиге. Фото: МЧС ДНР

Украинская противопехотная мина типа ПФМ-1 «Лепесток» найдена в частном домовладении Кировского района Донецка. Об этом сегодня сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- В Кировском районе во дворе частного дома по улице Синцова была обнаружена мина ПФМ-1 «Лепесток». Работают сапёры. Пострадавших нет, — написал мэр в своем телеграм-канале.

Добавим, что в новом году это первое сообщение о «Лепестках», которыми армия Киева минировала населенные пункты с лета 2022-го. В предыдущий раз об опасной находке сообщалось в конце декабря. Тогда украинские мины нашли по улице Бирюзова, в том же районе города.

ПФМ-1 «Лепесток» — мина нажимного действия, но может сдетонировать даже при малейшем сдвиге, есть модификации с самоликвидацией. Для детей — смертельно опасна, взрослого человека может сделать инвалидом, однако бывают и смертельные случаи. Один из пострадавших скончался в результате полученных травм. В Республике зарегистрировано 87 случаев подрыва на этих устройствах гражданских лиц, среди них четверо детей.

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