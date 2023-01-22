«Обязательно вырастут новые жилые кварталы»: Глава ДНР Денис Пушилин посетил Соледар

В освобожденный город руководитель Республики отправился совместно с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым. Фото: Скрин видео

Врио Главы ДНР Денис Пушилин и депутат Госдумы Зураб Макиев посетили Соледар. Руководитель Республики отметил, что необходимо было понять, нужно ли сейчас развернуть в освобожденном городе пункты гуманитарной помощи от «Единой России». Решение приняли - пока это нецелесообразно, так как жителей осталось очень мало. Бойцы поддерживают их всем необходимым.

- Вагнеровцы сопровождали нас в поездке и рассказали, какие кровопролитные тут были бои и что противник не гнушался ничем – боевики, как обычно, прикрывались мирными жителями, - написал Денис Пушилин в своем Телеграм-канале. - Разрушенные дома, храм, здание администрации, поврежденный памятник воинам Великой Отечественной войны, вечный огонь, которому теперь опять суждено гореть…

Также руководитель Республики отметил, что противник, отходя, собирался уничтожить соляные рудники – изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту.

- Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы, - добавил Пушилин.

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