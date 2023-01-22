Представители «Боевого братства» из Дагестана привезли подарки в Луганский детский дом

Дети получили сладкие подарки, продукты питания и одежду. Фото: ОО «Молодая гвардия»

Представители всероссийской общественной организации "Боевое братство" из Республики Дагестан и общественники ЛНР доставили гуманитарную помощь в Луганский детский дом. Об этом сообщила пресс-служба общественной организации (ОО) "Молодая гвардия".

- Луганскую Народную Республику посетили представители "Боевого братства" Республики Дагестан. В рамах визита совместно с представителями Луганского регионального отделения "Единой России", ОО "Молодая Гвардия" и волонтерской роты "Боевого Братства" ЛНР была доставлена гуманитарная помощь в Луганский детский дом, – говорится в сообщении.

В состав наборов вошли сладкие подарки, продукты питания и одежда.

- После детского дома делегация встретилась с заместителем командующего 2 армейского корпуса ЛНР и посетила Луганскую городскую многопрофильную больницу № 3, где передала гуманитарную помощь. Навестили раненых бойцов и познакомились с главврачом. Завершился визит общей встречей с председателем отделения "Боевого братства" в ЛНР Сергеем Грачевым, – рассказали в "Молодой гвардии".

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