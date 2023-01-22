В Луганске дал концерт легендарный ансамбль имени Александрова

«День Победы» луганчане слушали стоя и со слезами на глазах. Фото: Луганская филармония

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова выступил в Луганской академической филармонии. Об этом сообщил отдел информационной политики и рекламы филармонии.

- Ансамбль представил концерт в рамках федеральной программы «Мы – Россия» всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ, – говорится в сообщении.

Концертную программу открыли песни "Несокрушимая и легендарная" и "Священная война" в исполнении хора, написанные основателем коллектива.

В исполнении солистов также прозвучали произведения "Сын Отечества" Серафима Туликова, "Эх, дороги" и "Смуглянка" Анатолия Новикова, "Соловьи России" Валентина Левашова, "Ой, цветет калина" Исаака Дунаевского, "Горит черноморское солнце" Александра Долуханяна и "Журавли" Яна Френкеля.

- Особое впечатление на публику произвела песня "День Победы" Давида Тухманова, которую луганчане слушали стоя и со слезами на глазах, а после бурно рукоплескали, благодаря исполнителя. В финале программы прозвучало легендарное "Прощание славянки" Василия Агапкина в исполнении всех участников концерта, – рассказали в филармонии.

Директор филармонии, заслуженный деятель искусств ЛНР Вера Геций вручила артистам благодарственные грамоты.

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