Рабочая группа по вопросам СВО поможет узнать судьбу пропавших без вести военнослужащих ЛНР

Шолбан Кара-оол курирует вопросы мобилизационного учета в рабочей группе по вопросам СВО. Фото: ЛИЦ

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) поможет родственникам пропавших без вести военнослужащих узнать об их судьбе. Об этом в ходе встречи в Луганске с врио Главы ЛНР Леонидом Пасечником сообщил заместитель председателя Государственной Думы РФ Шолбан Кара-оол, курирующий в группе вопросы мобилизации.

- Мы накануне работали в Ростове-на-Дону. Это была непростая работа, потому что есть необходимость удовлетворить заявления и просьбы тех людей, обращающихся по поводу своих родных и близких, про судьбу которых они не знают, – это в первую очередь пропавшие без вести военнослужащие. Мы должны все сделать, чтобы в максимально сжатые сроки понять их судьбу, – сказал он.

Зампред Госдумы напомнил, что рабочая группа была создана распоряжением Президента РФ Владимира Путина и должна заниматься взаимодействием с публичной властью, региональными органами власти, общественными организациями по вопросам мобилизационной подготовки с семьями военнослужащих.

В свою очередь, врио Главы ЛНР отметил, что работа в Республике на сегодняшний день организована по принципу «все для фронта, все для Победы».

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