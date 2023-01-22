В Макеевке задержали преступника, за три дня совершившего кражу и угон автомобиля. Фото: МВД ДНР

Пресс-центр МВД ДНР сообщил о задержании 31-летнего жителя Макеевки, который за три дня обокрал знакомую и угнал автомобиль. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет и внушительный штраф.

К уголовной ответственности злоумышленника привлек следственный отдел Советского райотдела Макеевского горуправления МВД ДНР. Так, в дежурную часть обратилась 34-летняя макеевчанка, которая сообщила, что из ее квартиры были похищены 30 тысяч рублей.

Оперативники установили и задержали мужчину, подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался знакомый потерпевшей, который не застав приятельницу дома, решил воспользоваться ситуацией. Пробравшись на второй этаж по газовой трубе, он разбил окно на балконе и проник в квартиру. Часть украденных денег злоумышленник потратил на выпивку и продукты питания, остальные средства были возвращены законной владелице.

В ходе следствия установлено, что задержанный также причастен к угону автомобиля.

- В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере») и по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), - рассказала следователь следственного отдела Советского райотдела Макеевского горуправления МВД ДНР Юлия Безбабнова.

Санкция статей предусматривает максимальное наказание заключением в тюрьму на 6 лет. При этом злоумышленнику придется выплатить до 80 тысяч рублей штрафа.

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