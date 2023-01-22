Глава Коми проинспектировал строительство станции скорой помощи в Ровеньках

Объект готов на 80 процентов, строительство планируется завершить 15 февраля. Фото: Скриншот видео «Луганьмедиа»

Глава Республики Коми Владимир Уйба проинспектировал ход строительства модульной станции скорой помощи в подшефных Ровеньках. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- Ровеньки с рабочим визитом посетил глава Республики Коми. Владимир Уйба отправился на площадку, где проходит строительство новой модульной станции скорой помощи. Проинспектировал ход выполнения работ, – говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что объект готов на 80%. Строительство планируется завершить 15 февраля.

- Уже возведено само здание и автомобильный бокс. Подготовлена и площадка для летнего навеса, где машины скорой помощи будут нести дежурство. Современный объект соответствует всем санитарным нормам, – уточнили в администрации.

Ранее Республика Коми передала бытовое оборудование для возводимой модульной станции скорой помощи в подшефных Ровеньках. Ровеньки и Республика Коми заключили соглашение о сотрудничестве в июне 2022 года.

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