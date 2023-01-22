Пострадавшие от обстрелов жители ДНР будут проходить реабилитацию при донецком протезном центре

В прошлом году центр обеспечил протезно-ортопедической продукцией почти пять тысяч человек. Фото: ДАН

Отделение реабилитации для раненых в результате украинской агрессии планируется создать в этом году при Донецком республиканском протезно-ортопедическом центре. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики ДНР.

- На базе Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра планируется создание отделения физической и социально-психологической реабилитации военнослужащих и гражданских лиц, получивших ранения и увечья в ходе боевых действий, а также лиц, которым необходимы услуги протезирования или ортезирования, — отметили в Минсоцполитики.

В случае одобрения проекта отделение может начать прием пациентов уже в текущем году. Особое внимание планируют уделять восстановлению трудоспособности демобилизованных, снижению у раненых посттравматического стресса, укреплению психологического благополучия пациентов, реабилитации протезированных жителей.

Напомним, что вопрос развития центра обсуждался на встрече Президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В частности, речь шла о создании на базе донецкого центра кластера по производству современных протезов. В том числе бионических, которые частично или полностью заменяют утраченный орган и выполняют его функции.

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