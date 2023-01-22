Боксеры из ЛНР завоевали четыре медали на всероссийском турнире

ЛНР представляла команда воспитанников Луганского высшего училища физической культуры. Фото: Минспорта ЛНР

Спортсмены Луганской республиканской федерации бокса (ЛРФБ) имени Эдуарда Дидоренко заняли четыре призовых места на ХХIV всероссийском турнире по боксу на призы мастера спорта СССР Валерия Ледовских. Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР.

- ЛНР представила команда ЛРФБ имени Дидоренко из воспитанников ЛВУФК (Луганского высшего училища физической культуры) под руководством тренера отделения бокса Владислава Минвалиева, – говорится в сообщении.

Соревнования собрали 130 участников 2007-2008 годов рождения из 25 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Волгограда, Донецкой и Луганской Народных Республик, Тамбова, Калмыкии и других.

По итогам турнира Михаил Щербаков и Данил Столбенко завоевали золотые медали, а Дмитрий Саврич и Елисей Игнатенко стали бронзовыми призерами. Столбенко также был признан лучшим боксером турнира.

- Перед отъездом в торжественной обстановке министр спорта Тамбовской области Павел Грицков вручил памятные подарки всем присутствующим спортсменам и представителям ДНР и ЛНР, – отметили в ЛРФБ.

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