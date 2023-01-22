Народный артист РФ Владимир Стеклов и председатель ОП ЛНР Алексей Карякин передали помощь дому-интернату в Краснодоне

Дети с радостью разбирали подарки. Фото: ОП ЛНР

Народный артист РФ Владимир Стеклов, представители Ивановской области и Общественной палаты (ОП) ЛНР передали одежду и игрушки Краснодонскому учебно-воспитательному комплексу «Забота». Об этом сообщила пресс-служба ОП ЛНР.

Председатель ОП Республики, Герой ЛНР Алексей Карякин отметил, что это не первый визит в дом-интернат Краснодона.

- В сентябре, а также перед новогодними праздниками совместно с активистами из Ивановской области мы навещали воспитанников комплекса «Забота». В сегодняшний визит мы также не с пустыми руками. Привезли одежду и игрушки для детей. На их лицах улыбки – это самое главное, – сказал Карякин.

Депутат Вичугской городской Думы Сергей Куликов заметил, что дети учреждения стали уже родными сердцу.

Народный артист РФ Владимир Стеклов регулярно выступает перед жителями в ЛНР, привозит гуманитарную помощь.

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