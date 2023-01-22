Над Иловайском ночью сбили украинскую ракету «Точка-У»

Обломки ракеты «Точка-У» упали в Кировском районе Донецка в марте прошлого года. Фото: Архив СЦКК ДНР

Сегодня, 22 января, ночью средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили над Иловайском ракету ОТРК «Точка-У» украинских силовиков. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Сегодня ночью противник вновь применил ОТРК «Точка-У». В 02:00 из района населенного пункта Красноармейск по городу Иловайск была выпущена одна ракета, — сказано в сообщении. — Средства противовоздушной обороны ВС РФ сработали оперативно, сбив ракету, обломки которой упали по улице Комсомольской.

Уточняется, что жертв и разрушений не зафиксировано.

Напомним, что спустя продолжительное время украинские войска вновь стали применять оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У» при обстрелах городов ДНР. В прошлый раз ВСУ применяли 8 января в направлении Зугрэса. Тогда над городом были сбиты сразу две ракеты. До этого подобный случай был отмечен в августе прошлого года, когда враг бил по предместьям Горловки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшие украинские пленные рассказали, что в киевских застенках пытают даже раненых

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова потребовала от международного сообщества предотвратить жестокое обращение с бойцами (подробнее)