В Стаханове обстрелом со стороны ВСУ разрушен профилакторий машзавода

В памятный день жители несли цветы к Мемориалу памяти жертв украинской агрессии и погибших бойцов ополчения. Фото: АГ Стаханова

Профилакторий Стахановского машиностроительного завода разрушен при обстреле города со стороны ВСУ. Киевские силовики выпустили по Стаханову шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS вечером 21 января.

Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел 21 января в 22:52 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS, выпущено шесть ракет. В результате обстрела разрушен профилакторий машиностроительного завода, - проинформировали в СЦКК.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Кстати, 21 января – скорбная дата в истории города. 8 лет назад в этот день Стаханов впервые подвергся массированному удару со стороны ВСУ. Город обстреляли трижды, применив реактивные системы залпового огня «Град». В тот день погибли пять жителей, в том числе ребенок.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшие украинские пленные рассказали, что в киевских застенках пытают даже раненых

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова потребовала от международного сообщества предотвратить жестокое обращение с бойцами (подробнее)