ВСУ перебрасывают большое количество бронетехники западного образца в район севера ЛНР

Андрей Марочко сообщил о перегруппировке ВСУ, ссылаясь на информацию от местных жителей. Фото: ЛИЦ

Киевские силовики перебрасывают большое количество бронетехники западного образца на Купянское направление, она направляется в район Сватова. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на информацию от местных жителей.

- На Купянском направлении отмечена переброска большого количества бронетехники для вооруженных формирований Украины. По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск, - отметил он.

По имеющейся у Марочко информации, бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово.

Напомним, что на этом направлении ВСУ неоднократно пытались прорвать оборону, но безрезультатно. А в последнее время российские войска успешно наносят удары по украинским подразделениям.

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