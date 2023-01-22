В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб один мирный житель

В горловском поселке Зайцево прямым попаданием вражеского снаряда поврежден гараж и легковой автомобиль. Фото: ТГ/Приходько

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 26 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 128 снарядов.

На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском 5 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм.

Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).

В результате обстрела погиб мирный житель в Кировском районе Донецка.

Повреждены 4 домостроения в Кировском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Червоногвардейском районе Макеевки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

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