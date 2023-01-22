В Донецке вспоминают трагедию на Боссе, жертвами которой стали десятки мирных жителей

На месте трагедии установлен памятник, к которому жители несут цветы. Фото: Архив АГ ДНР
Сегодня, 22 января, исполнилось восемь лет со дня варварского обстрела остановки на Боссе в Донецке в результате, которого погибли и были ранены десятки мирных жителей. Об этом заявил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
- Трагедия на Боссе 22 января 2015 года стала одним из скорбных событий в нашей истории. Умышленным прицельным огнем украинские боевики поразили остановку общественного транспорта в час пик. Жертвами обстрела стали десятки мирных жителей, - написал в своем телеграм-канале Денис Пушилин.
Он отметил, что преступления киевского режима не имеют срока давности – у тех, кто отдавал приказы и приводил их в исполнение, есть имя.
- Каждый причастный к трагедиям на нашей земле обязательно понесет ответственность за свои злодеяния, - подчеркнул руководитель Республики.
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