Медиков ДНР предупредили о необходимости быть готовыми к оказанию помощи жителям Артемовска

Медработники должны будут быстро организовать работу на освобождаемых территориях. Фото: Минздрав ДНР

Медики ДНР должны быть готовы быстро организовать работу на освобождаемых территориях, в том числе в городе Артемовск. Об этом заявил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который сегодня пообщался с медиками Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Он отметил, что ситуация сейчас обостряется ввиду необходимости принятия скорых и необходимых решений, в том числе освобождения новых территорий.

- Знаю, что вы и ваши коллеги задействованы для оказания медпомощи, и дополнительная нагрузка появляется. У нас Соледар (освобожден, - ред.), на подходе Артемовск и мы должны к этому быть готовы, - подчеркнул лидер Республики в разговоре с медиками.

По словам Дениса Пушилина, необходимо заранее закрыть все вопросы с началом функционирования в таких районах республиканской системы здравоохранения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР помогут беженцам из Артемовска и Соледара с оформлением документов и соцвыплат

Людям также окажут содействие в поиске родных, с которыми была утрачена связь (подробнее)