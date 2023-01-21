Старшеклассники из Лисичанска окончат учебный год в Республике Татарстан

В большое путешествие отправились полсотни учеников. Фото: Администрация Лисичанска

Пятьдесят одиннадцатиклассников из Лисичанска для подготовки к ЕГЭ пригласили в Республику Татарстан. Там же дети, которые сейчас вынуждены учиться дистанционно, смогут завершить учебный год в очном формате. Об этом сообщили в администрации города.

- Этот учебный год особенный для всех учеников нашего города. Дети учатся в дистанционном формате. Для выпускников 11-го класса, благодаря нашим друзьям из Республики Татарстан, стало возможным обучение в очном формате в городе Елабуге, - рассказали в мэрии.

Сообщается, что в Елабуге школьники будут проживать и учиться в комфортных условиях, а также смогут подготовиться к сдаче единого государственного экзамена. Это позволит им в дальнейшем поступить в учебные заведения Российской Федерации.

- Желаем нашим детям новых знакомств и успехов в учебе! - сказали в городской администрации.

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