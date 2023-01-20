В ЛНР возобновили профилактические осмотры детей

Для того, чтобы помочь коллегам обследовать детей, в Республику приезжают бригады медиков из разных регионов России Фото: Олег УКЛАДОВ

В Луганской Народной Республике возобновили профилактические осмотры детей. Вести обследования продолжили с 16 января. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

Там рассказали про ход проведения осмотров несовершеннолетних жителей.

- В Луганской Народной Республике с 16 января возобновляется проведение профилактических осмотров детей в возрасте от 2 до 17 лет, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что медосмотры будут проводить выездные бригады, в состав которых войдут специалисты из других регионов РФ.

В случае возникновения вопросов по проведению детских профилактических осмотров взрослые могут обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения Республики по контактному номеру телефона: (0642) 92-03-34.

Отметим, ранее в Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что в рамках исполнения поручения Президента России планируют провести диспансеризацию более 160 тысяч детей в Республике.

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